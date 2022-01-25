TRABZONSPOR HBAERİ: Uğurcan Çakır Avrupa’nın zirvesinde! İşte o istatistik... (TS spor haberi)

SÜPER Lig'de 23. hafta geçilirken, Trabzonspor 54 puanla liderliğini sürdürüyor. Bordo-mavili takımın başarısındaki mimarlardan birisi de hiç şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır. Fırtına'nın kaptanı, gösterdiği başarılı performans, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutuyor. Galatasaray derbisinde de 3'ü olağanüstü olmak üzere 5 kritik kurtarışlarla galibiyetin baş mimarlarından birisi olmayı başaran milli eldiven, Avrupa'nın 5 büyük liginde de gösterdiği başarılı performansla zirvede yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız, Süper Lig ve 5 büyük ligdeki yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler arasında yüzde 82 ile zirvede yer aldı ve liderliğini Konyalı Sehic ile paylaştı.



30 ŞUTUN 26'SINI ÇIKARDI



Bu sezon kalesine gelen 30 şuttan 26'sını kurtararak inanılmaz bir performansa imza atan Uğurcan Çakır, derbi galibiyeti sonrası soyunma odasında arkadaşlarını tek tek kutladı. 1.91 boyundaki yıldız, "Şampiyon olacağız" diye bağırdı.



ÖRÜMCEK ADAM



Galatasaray galibiyetinin mimarlarından Uğurcan Çakır, kalesine gelen 6 şuttan 5'ini kurtararak yüzde 83'lük bir başarı yüzdesi sağladı. Özellikle ters ayakla yakalandığı ve direkt dibine giden toplara gösterdiği reflekslerle gecenin kahramanlarından olan 25 yaşındaki eldivene, spor basınından da övgüler yağdı.



İŞTE İLK 5



Çakır Trabzonspor %82



İbrahim Sehic Konyaspor %82



Jose Sa Wolves %81



Mark Flekken Freiburg %80



Yassine Bouonu Sevilla %79