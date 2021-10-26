Son 10 sezonun en skoreri

Fırtına, 10. haftalar itibarıyla da son 10 sezonun en golcü takımı oldu. Karadeniz devi 2010-11 sezonunda oynadığı 10 maçta 25 gol atıp, kalesinde ise 8 gol görmüştü. Bu sezon ise 20 gol atıp kalesinde 9 gol gören bordomavililer, söz konusu dönemden sonra en skorer sezonunu yaşadı.
Fırtına, 10. haftalar itibarıyla da son 10 sezonun en golcü takımı oldu. Karadeniz devi 2010-11 sezonunda oynadığı 10 maçta 25 gol atıp, kalesinde ise 8 gol görmüştü. Bu sezon ise 20 gol atıp kalesinde 9 gol gören bordomavililer, söz konusu dönemden sonra en skorer sezonunu yaşadı.