Haberler Trabzonspor Marek Hamsik’te son karar Avcı’nın

Marek Hamsik’te son karar Avcı’nın

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, milli maçta sakatlanmıştı. Slovak yıldız ardından arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle oyundan çıkmıştı. 7 ila 10 gün arası dinlenmesi gereken 34 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında son karar teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakıldı ancak sağlık ekibi forma giymesine sıcak bakmıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
Marek Hamsik’te son karar Avcı’nın
Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, milli maçta sakatlanmıştı. Slovak yıldız ardından arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle oyundan çıkmıştı. 7 ila 10 gün arası dinlenmesi gereken 34 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında son karar teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakıldı ancak sağlık ekibi forma giymesine sıcak bakmıyor. Başarılı çalıştırıcı "Yüzde 1 bile risk varsa oynatmam" demişti. Marek Hamsik'in forma giymesi beklenmiyor.
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