Marek Hamsik’te son karar Avcı’nın

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, milli maçta sakatlanmıştı. Slovak yıldız ardından arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle oyundan çıkmıştı. 7 ila 10 gün arası dinlenmesi gereken 34 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında son karar teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakıldı ancak sağlık ekibi forma giymesine sıcak bakmıyor.
Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, milli maçta sakatlanmıştı. Slovak yıldız ardından arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle oyundan çıkmıştı. 7 ila 10 gün arası dinlenmesi gereken 34 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında son karar teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakıldı ancak sağlık ekibi forma giymesine sıcak bakmıyor. Başarılı çalıştırıcı "Yüzde 1 bile risk varsa oynatmam" demişti. Marek Hamsik'in forma giymesi beklenmiyor.