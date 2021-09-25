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Deplasman ‘Avcı’sı

Karadeniz devi, Abdullah Avcı döneminde deplasmanda daha çok puan topladı. Bordo-mavili takım başarılı hoca ile iç sahada oynadığı 18 maçta 37 puan aldı. Dış sahada ise 20 karşılaşmada 42 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Deplasman ‘Avcı’sı
Fırtına gibi teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile adeta yenilgiyi unuttu. Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 38 lig karşılaşmasına çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda sadece 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10 puan ortalaması yakaladı.
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