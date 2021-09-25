Deplasman ‘Avcı’sı

Karadeniz devi, Abdullah Avcı döneminde deplasmanda daha çok puan topladı. Bordo-mavili takım başarılı hoca ile iç sahada oynadığı 18 maçta 37 puan aldı. Dış sahada ise 20 karşılaşmada 42 puanı hanesine yazdırdı.
Fırtına gibi teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile adeta yenilgiyi unuttu. Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 38 lig karşılaşmasına çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda sadece 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10 puan ortalaması yakaladı.