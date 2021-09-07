Şampiyonlara karşılama

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde tek erkeklerde şampiyon olan Abdullah Öztürk ile bronz alan Ali Öztürk şehre geldi. Trabzonlu sporculara müthiş bir karşılama töreni düzenlendi. Altın madalyalı Abdullah Öztürk ile bronzu kapan Ali Öztürk'e büyük sevgi gösterileri vardı. Havaalanında başlayan coşku, sokaklara taştı. Trabzon şehri şampiyon sporcularını bağırlarına bastı. Abdullah Öztürk, salgının da etkisiyle inanılmaz yoğun ve zor şartlarda, 5 yıllık bir çalışma sonrasında madalyaya ulaştıklarını belirtti. Ali Öztürk ise "Daha iyisi olabilirdi. Paris 2024'te abi kardeş olarak peş peşe İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Çalışmalarımıza yavaş yavaş başlayacağız" ifadelerini kullandı.