Dev buluşma

Dünyayı kasıp kavuran, hepimizi evlere hapseden koronavirüs sebebiyle maçlar uzun süredir seyircisiz oynanıyordu. Trabzonspor da son olarak 3 Mart 2020'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği kupa maçında taraftarı önünde bir mücadeleye çıkmıştı. O tarihten bu yana pandemi sebebiyle taraftarından uzak şekilde karşılaşmalara çıkıyordu. 5 Ağustos'taki Molde maçıyla birlikte 520 günlük hasret sona eriyor. Bordo-mavillier uzun zaman sonra seyircisiyle buluşacak. Pandemi sebebiyle 41 bin 461 kapasiteli Şenol Güneş Stadı'na 19 bin 162 kişi girecek.