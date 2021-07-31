Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

Bordo-mavililerin Dnipro'dan 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea'den 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma'dan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad'tan 29 yaşındaki Willian Jose ve Leipzig'den 25 yaşındaki eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlerine devam ettiği, bu 5 isim arasından birini kadrosuna katacağı öğrenildi.

KOUYATE DE GELEBİLİR Öncelikli mevki olan forvet hattı için transfer çalışmalarını tamamlamak isteyen Trabzonspor'un, bu noktada yoğun çaba harcadığı belirtilirken, forvet transferinin noktalanmasının ardından hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev yapabilen Cheikhou Kouyate'yi de kadrosuna katabileceği öğrenildi.