Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig yaz tranfer döneminde kadroya kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çkene Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran bordo-mavililerin listesinde birbirinden yıldız isimler bulunuyor. İşte Fırtına'nın gündemindeki 5 forvet ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:37
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, İsmail Köybaşı ve son olarak Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarında forvet hattına yoğunlaştı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

Kadrosunda ön bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni transferlerden Koita'yı bulunduran bordo-mavililer, bu mevkiye nokta atışı bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu noktada Alexander Sörloth için uzun süre bekleyişte olan bordo-mavililer, geride kalan süreçte beklediği geri dönüşü alamayınca listedeki diğer isimlere de yöneldi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

LİSTEDE 5 İSİM VAR

NTV Spor'un haberine göre; Forvet hattına yapacağı takviye ile transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, bu mevki için 5 isimle temaslarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

Bordo-mavililerin Dnipro'dan 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea'den 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma'dan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad'tan 29 yaşındaki Willian Jose ve Leipzig'den 25 yaşındaki eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlerine devam ettiği, bu 5 isim arasından birini kadrosuna katacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

KOUYATE DE GELEBİLİR

Öncelikli mevki olan forvet hattı için transfer çalışmalarını tamamlamak isteyen Trabzonspor'un, bu noktada yoğun çaba harcadığı belirtilirken, forvet transferinin noktalanmasının ardından hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev yapabilen Cheikhou Kouyate'yi de kadrosuna katabileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

Bordo-mavililerin bu oyuncu için de girişimlerin devam ettiği, bu transfer ile hem stoper hem de orta sahada alternatif yaratılmasının düşünüldüğü kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Listede 5 isim var...

EKUBAN YOL AYRIMINDA

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teklifler alan Caleb Ekuban'ın takımdan ayrılmasının gündemde olduğu, özellikle İtalya'dan gelen teklifler üzerine oyuncunun da transferinde kolaylık sağlanmasını istediği bildirildi. Ekuban'ın kısa süre içerisinde takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

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