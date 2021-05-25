Yusuf Yazıcı gururu

Fransa Lique 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Trabzonspor altyapısında yetişip Fransa'da şampiyonluğa ulaşan ilk Türk olmayı başardı. 24 yaşındaki orta sahanın zirveye çıkması Trabzonspor taraftarlarını da çok mutlu ederken, ailesi ise bambaşka bir heyecan yaşadı. Baba İsmail Yazıcı, yaşadıkları mutluluğun tarif edilemez olduğunu belirterek, "Maçı soluksuz izledik ama en son da onu Türk bayrağı ile görünce gururlandık. Hemen bizi aradı ve sevincini yaşadı, 'Başardık' dedi. Hayallerinin bir bölümünü başardı" ifadesini kullandı. Yusuf'un ağabeyi Cihan Yazıcı da "Bu zafer Yusuf'un hedeflediği şeylerin sadece bir bölümü" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI İLE GÖRÜNCE AĞLADIM

Yusuf'un Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda kupayı kaldırdığı dönemdeki hocası şimdi ise menajeri olan Adem Cebeci, sevinçten ağladığını söyledi. Cebeci, "Buradan giderken hayali o bayraklı çocukların önünü açmaktı. Giderken buradaki sevenlerini üzdü ama gelecek adına çok büyük adım attı. İnanılmaz bir gurur yaşadık. Hele o bayrağı sırtında koşmaya başladı ağladım. Çünkü hayallerinin peşinde koşan bir çocuk vardı orada" ifadesini kullandı.

HERKESE ÖRNEK OLDU

Bordo-mavililerin Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf Yazıcı'nın tüm altyapıdaki oyunculara çok iyi bir örnek olduğunu belirtti. Doğan, "Altyapıdaki diğer arkadaşlara da yolun sonunun nereye varabileceğini gösteren güzel bir örnek. Mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" ifadesini kullandı.