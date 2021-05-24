Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Carlos Bacca yedekte!

Trabzonspor, Andreas Cornelius'tan gelecek haberi bekliyor. Parma'ya yapılan 3.5 milyon euro'luk teklifi İtalyan ekibi kabul etmeye yakın. Ancak Danimarkalı forvet bonuslarla birlikte 1.8 milyon euro'yu bulan rakama henüz "Evet" demedi. Eğer Cornelius transferi gerçekleşmezse Fırtına, menajerler tarafından kendilerine önerilen Carlos Bacca için harekete geçecek.
Trabzonspor,Andreas Cornelius'tan gelecek haberi bekliyor. Parma'ya yapılan 3.5 milyon euro'luk teklifi İtalyan ekibi kabul etmeye yakın. Ancak Danimarkalı forvet bonuslarla birlikte 1.8 milyon euro'yu bulan rakama henüz "Evet" demedi. Eğer Cornelius transferi gerçekleşmezse Fırtına, menajerler tarafından kendilerine önerilen Carlos Bacca için harekete geçecek. 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu kalitesi ve kalibresiyle büyük bir isim.