Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Carlos Bacca yedekte!

Son dakika transfer haberleri: 'da yedekte!

, 'tan gelecek haberi bekliyor. 'ya yapılan 3.5 milyon euro'luk teklifi ekibi kabul etmeye yakın. Ancak Danimarkalı forvet bonuslarla birlikte 1.8 milyon euro'yu bulan rakama henüz "Evet" demedi. Eğer Cornelius transferi gerçekleşmezse , menajerler tarafından kendilerine önerilen için harekete geçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Carlos Bacca yedekte!
, 'tan gelecek haberi bekliyor. 'ya yapılan 3.5 milyon euro'luk teklifi ekibi kabul etmeye yakın. Ancak Danimarkalı forvet bonuslarla birlikte 1.8 milyon euro'yu bulan rakama henüz "Evet" demedi. Eğer Cornelius transferi gerçekleşmezse , menajerler tarafından kendilerine önerilen için harekete geçecek. 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu kalitesi ve kalibresiyle büyük bir isim.
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