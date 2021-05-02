Trabzonspor'un yıldız eldiveni Uğurcan Çakır birçok Avrupa kulübünün listesinde. Geçtiğimiz sezon Rennes, Brighton resmi teklif sunarken farklı kulüpler de ilgilerini dile getirmişlerdi.
Trabzonspor'un yıldız eldiveni Uğurcan Çakır birçok Avrupa kulübünün listesinde. Geçtiğimiz sezon Rennes, Brighton resmi teklif sunarken farklı kulüpler de ilgilerini dile getirmişlerdi.
Ancak bordomavili yönetim maksimum 13 milyon euro'ya çıkan bu önerileri geri çevirmişti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla performansını sürdüren, Milli Takım'daki oyunuyla da iyice ön plana çıkan 25 yaşındaki kalecinin peşindeki kulüplerin adı da önerdikleri rakamlar da büyüdü.
Özellikle Inter, bordo-mavili ekibe büyük bir baskı yapıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler, Uğurcan'ın EURO 2020'de boy göstermesini ondan sonra satış işleminin gerçekleşmesini planlıyor. Hedef böylece bonservis rakamını yukarı çekmek. Inter ise başka dev kulüpler peşine takılmadan işi bitirmek.
DOĞRU MU BAŞKAN?
Inter'in Uğurcan Çakır'a olan ilgisi İtalyan gazetecilerin de rotalarını Trabzon'a kırmalarına neden oldu. İtalyan gazetecilerin, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak "Inter'in ilgisi doğru mu?" diye sordukları önerildi.
Ağaoğlu iddiaları doğrularken "Evet Inter de Uğurcan'ı istiyor. Ancak onu isteyen kulüplerden sadece biri. Türkiye'nin en değerli kalecisi, bu sebeple büyük takımların ona ilgisinin olması normal" yanıtını verdi.