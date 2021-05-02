Haberler Trabzonspor Inter Uğurcan Çakır için ısrarcı!

Inter için ısrarcı!

devi için bastırıyor. Fırtına, EURO 2020 sonrasını işaret ederken İtalyan ekibi erkenden bitirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a İtalyan devinden kanca

'un yıldız eldiveni birçok Avrupa kulübünün listesinde. Geçtiğimiz sezon Rennes, Brighton resmi teklif sunarken farklı kulüpler de ilgilerini dile getirmişlerdi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a İtalyan devinden kanca

Ancak bordomavili yönetim maksimum 13 milyon euro'ya çıkan bu önerileri geri çevirmişti. Bu sezon formasıyla performansını sürdüren, Takım'daki oyunuyla da iyice ön plana çıkan 25 yaşındaki kalecinin peşindeki kulüplerin adı da önerdikleri rakamlar da büyüdü.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a İtalyan devinden kanca

Özellikle Inter, bordo-mavili ekibe büyük bir baskı yapıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler, Uğurcan'ın EURO 2020'de boy göstermesini ondan sonra satış işleminin gerçekleşmesini planlıyor. Hedef böylece bonservis rakamını yukarı çekmek. Inter ise başka dev kulüpler peşine takılmadan işi bitirmek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a İtalyan devinden kanca

DOĞRU MU BAŞKAN?

Inter'in 'a olan ilgisi gazetecilerin de rotalarını Trabzon'a kırmalarına neden oldu. İtalyan gazetecilerin, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak "Inter'in ilgisi doğru mu?" diye sordukları önerildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a İtalyan devinden kanca

Ağaoğlu iddiaları doğrularken "Evet Inter de Uğurcan'ı istiyor. Ancak onu isteyen kulüplerden sadece biri. Türkiye'nin en değerli kalecisi, bu sebeple büyük takımların ona ilgisinin olması normal" yanıtını verdi.

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