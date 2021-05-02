Inter'in Uğurcan Çakır 'a olan ilgisi İtalyan gazetecilerin de rotalarını Trabzon'a kırmalarına neden oldu. İtalyan gazetecilerin, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak "Inter'in ilgisi doğru mu?" diye sordukları önerildi.

Ağaoğlu iddiaları doğrularken "Evet Inter de Uğurcan'ı istiyor. Ancak onu isteyen kulüplerden sadece biri. Türkiye'nin en değerli kalecisi, bu sebeple büyük takımların ona ilgisinin olması normal" yanıtını verdi.