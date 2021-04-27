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Son dakika haberleri | 'un kadrosu belli oldu!

'in 38. haftasında , deplasmanda 'nin konuğu olacak. 5 maçlık beraberlik serisini galibiyeti ile noktalayan , Göztepe engelini de aşıp seri yakalamak istiyor. Bordo-mavililerin, kafilesi de belli olurken 4 isim kadroda yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 16:33 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 17:00
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!

'in 38. haftasında , deplasmanda 'nin konuğu olacak. 5 maçlık beraberlik serisini galibiyeti ile noktalayan , Göztepe engelini de aşıp seri yakalamak istiyor. Bordo-mavililerin, kafilesi de belli olurken 4 isim kadroda yer almadı.

Fırtına'da sakatlıkları devam eden ve 'ın yanı sıra son testleri olumsuz gelen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.

İşte Trabzonspor'un İzmir kafilesi;

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