Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. 5 maçlık beraberlik serisini Fatih Karagümrük galibiyeti ile noktalayan Fırtına, Göztepe engelini de aşıp seri yakalamak istiyor. Bordo-mavililerin, İzmir kafilesi de belli olurken 4 isim kadroda yer almadı.

Fırtına'da sakatlıkları devam eden Yunus Mallı ve Edgar'ın yanı sıra son testleri olumsuz gelen Trondsen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.

İşte Trabzonspor'un İzmir kafilesi;