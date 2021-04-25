Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 90 dakika sonunda birçok konuya değindi. İşte Avcı'nın öne çıkan sözleri: "Galip gelmek şehre, camiaya, oyuncu grubuna iyi hissettiriyor. Bu oyun artık akıl oyunu. Dünya futbolu çok değişiyor. Karagümrük'ün de tamamen topla oynamak isteyen bir hocası var. Daha ileri boyutta artık. Maç öncesi topun onlarda kalacağını biliyorduk. Seni bu tuzağa, baskıya çıkarmak ve geniş alanda yakalamak istiyorlar. Biz bunu sabırla oynadık. Devre arasında merkezi daha iyi kapatmamız gerektiğini rica etmedim, emrettim. Başladığımızdan bu yana tüm istatistikler zirveye gitti. Hızla gelişmemiz lazım. Burası Trabzonspor."