Kırmızı isyan

Trabzonspor, Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak kritik puan kayıplarını sürdürürken akıllarda kalan bir pozisyon taraftarı kızdırdı. Serkan Asan'dan fırsat bulup adım atamayan Aaron Boupendza bir pozisyonda yerde yatan genç oyuncunun ayağına bastı. Üzerinden rahat şekilde atlama fırsatı olduğu halde Serkan'ın ayağına basan Gabonlu oyuncunun hareketini hakem Zorbay Küçük çözemedi. VAR başındaki Alper Ulusoy'dan da izleme tavsiyesi gelmedi. Trabzonspor taraftarı "acımasızca" nitelendirdikleri pozisyonu atlayan Küçük ile Ulusoy'a tepki gösterdiler. "Hem sahada hem de VAR başında hakkımız yeniyor" ifadelerini kullandılar.