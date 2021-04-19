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Kırmızı isyan

Boupendza’nın, Serkan’ın ayağına basmasına kırmızı çıkmaması tepki çekti. Taraftarlar “Acımasızca hareket cezasız kaldı” dediler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kırmızı isyan

, ile 1-1 berabere kalarak kritik puan kayıplarını sürdürürken akıllarda kalan bir pozisyon taraftarı kızdırdı. 'dan fırsat bulup adım atamayan bir pozisyonda yerde yatan genç oyuncunun ayağına bastı. Üzerinden rahat şekilde atlama fırsatı olduğu halde Serkan'ın ayağına basan Gabonlu oyuncunun hareketini hakem Zorbay Küçük çözemedi. VAR başındaki Alper Ulusoy'dan da izleme tavsiyesi gelmedi. Trabzonspor taraftarı "acımasızca" nitelendirdikleri pozisyonu atlayan Küçük ile Ulusoy'a tepki gösterdiler. "Hem sahada hem de VAR başında hakkımız yeniyor" ifadelerini kullandılar.

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