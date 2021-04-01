Değerleri geriye gitti

Trabzonspor, iki sezondur formasını giyen birçok oyuncunun değerine değer kattı. Takımdan ayrılan Sörloth'tan Uğurcan Çakır'a, Abdulkadir Parmak'tan Ekuban'a kadar birçok isim piyasa değerini artırmıştı. Bir de sakatlık ve formsuzluk sebebiyle değer kaybı yaşayanlar var. İşte o isimler:

A.ÖMÜR: 2019 yılında Transfermarkt verilerinde bonservis bedeli 15 milyon euro olarak gösteriliyordu. Ardından yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu rakam 8.5 milyon euro'ya kadar düştü.

HÜSEYİN: Genç stoper çıkış yaptığı dönemde bonservisini 3.5 milyon euro seviyelerine çekmeyi başarmıştı. Yaptığı sık hatalar sonucu o da değer yitirdi. Yeni rakamı 1.4 milyon euro.

TRONDSEN: Norveçli futbolcu, bordo-mavili takıma gelmeden önce Transfermarkt değeri 1.1 milyon euro olarak gösteriliyordu. Sezon başı sakatlığı onu geri götürdü. Rakamı 700 bin euro'ya indi.

AFOBE: Büyük umutlarla alınıp tam bir hayal kırıklığı olan Afobe en sert düşüşü yaşayan isimlerin başında geliyor. 6.5 milyon euro olan bonservis bedeli artık 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.