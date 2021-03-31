Haberler Trabzonspor Nwakaeme sözü

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Özel izinle ’ya gidip ailesini gören ve moral depolayan yıldız isim çok motive döndü. “Kalan haftalarda beni iyi izleyin” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 07:02
Nwakaeme sözü
'da 'ye milli ara ilaç gibi geldi. Hem yönetimden hem de teknik direktör 'dan aldığı özel izinle 'ya giden 31 yaşındaki oyuncu burada ailesiyle hasret giderdi. 8 günlük iznin ardından şehre dönen tecrübeli futbolcunun moral depoladığı kaydedildi. Bir dönem keyifsiz görüntüsünden eser kalmayan idmanlarda arı gibi çalışıyor. Antrenmanlarda çok istekli ve moralli görünen yıldız kanat oyuncusu ligin kalan bölümüyle ilgili de söz verdi. Başarılı futbolcu "Bundan sonra beni iyi izleyin. Herkes çok farklı bir Nwakaeme görecek. Ailemi görmek bana çok iyi geldi. Tüm motivasyonumu sahaya yansıtacağım" ifadelerini kullandı.
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