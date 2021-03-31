Nwakaeme sözü

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'ye milli ara ilaç gibi geldi. Hem yönetimden hem de teknik direktör Abdullah Avcı'dan aldığı özel izinle Nijerya'ya giden 31 yaşındaki oyuncu burada ailesiyle hasret giderdi. 8 günlük iznin ardından şehre dönen tecrübeli futbolcunun moral depoladığı kaydedildi. Bir dönem keyifsiz görüntüsünden eser kalmayan Nwakaeme idmanlarda arı gibi çalışıyor. Antrenmanlarda çok istekli ve moralli görünen yıldız kanat oyuncusu ligin kalan bölümüyle ilgili de söz verdi. Başarılı futbolcu "Bundan sonra beni iyi izleyin. Herkes çok farklı bir Nwakaeme görecek. Ailemi görmek bana çok iyi geldi. Tüm motivasyonumu sahaya yansıtacağım" ifadelerini kullandı.