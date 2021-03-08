Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ı gereksiz karta karşı uyardı. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

DJANINY SAKATLANDI

Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Bareiro

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.