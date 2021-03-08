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Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligin formda ekiplerinden Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi bordo-mavili ekipte Djaniny Semedo sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Bu arada ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in de sakatlıkları bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:56
Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ı gereksiz karta karşı uyardı. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

DJANINY SAKATLANDI

Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Bareiro

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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