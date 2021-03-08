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Trabzonspor - Alanyaspor | 11'ler belli oldu

'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:57 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:58
Trabzonspor - Alanyaspor | 11'ler belli oldu

'in 29. haftasında çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor sahasında Aytemiz alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

3 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ı gereksiz karta karşı uyardı. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

DJANINY SAKATLANDI

Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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