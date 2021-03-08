Trabzonspor - Alanyaspor | 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor sahasında Aytemiz alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.
3 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ı gereksiz karta karşı uyardı. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
DJANINY SAKATLANDI
Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.