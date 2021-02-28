Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki rakipleri ve 'ın 3'er puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 17:43 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 17:57
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki rakipleri ve 'ın 3'er puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele öncesinde Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , Serkan, Ie, Vitor , Marlon, , , Bakasetas, , Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila , Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Özil, Mame Thiam

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KART SINIRINDA!

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda.

F.BAHÇE TRABZON'DA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti..

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