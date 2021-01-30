Bakasetas Trabzonspor'da

Süper Kupa'yı alarak yelkenlerini moral rüzgarıyla dolduran Trabzonspor transferde de depara kalktı. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği listesinin üst sırasındaki Anastasios Bakasetas ve Efecan Karaca için Alanyaspor ile bir süredir yoğun şekilde temastaydı. Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisinin 27 yaşındaki 10 numarasını renklerine bağlamayı başardı. Gelecek sezon kontratı sona erecek olan Bakasetas için akıllı ve yerinde bir teklif sunan Trabzonspor böylece hücumdaki sorunlarını çözdü.

YUNAN YILDIZ DA İSTEDİ

Trabzonspor'un bu transferde elini kolaylaştıran etkenlerden biri de Bakasetas'ın istekli duruşu oldu. Yunan yıldız, Alanyaspor yönetimiyle görüşerek kariyerinin bu döneminde bordo-mavili ekipten gelen teklifi değerlendirmek istediğini söyledi. İki kulüp anlaşınca da Bakasetas, Trabzonspor'a Abdullah Avcı da hücum hattındaki 'problem çözücü' oyuncusuna kavuşmuş oldu. 27 yaşındaki futbolcuyla birlikte Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı da renklerine bağlamaya yaklaşan Fırtına, sezonun ikinci yarısında esmeye hazırlanıyor.

TAKASTA ARDA GİDEBİLİR

Kaleci alternatifi konusunda sıkıntı yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'dan Bakasetas ve Efecan transferine karşılık takasta yedek kaleci istemişti. Marafona'yı yedeklemek isteyen Akdeniz temsilcisinin kadrosunda görmeyi arzuladığı ilk isim Arda Akbulut. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı ile görüşecek, deneyimli teknik adamın kararına göre genç eldiveniyle yolları ayıracak.

BU LİG ONDAN SORULUR

Bakasetas, kariyeri boyunca sadece Alanyaspor için Yunanistan'dan çıktı. Tecrübeli hücum oyuncusu en iyi performansını da Akdeniz temsilcisinde yakaladı. Oynadığı maç başına gole etkisine bakıldığında AEK ve Panionios dönemlerini geride bıraktı. Alanyaspor formasıyla 65 maça çıktı. 21 defa ağları sarsarken, 12 de asist yaptı.