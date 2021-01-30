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Bakasetas 'da

Transferin sonuna yaklaşılırken bordo-mavili kulüpten müthiş bir atak geldi. , ekibinin Yunan yıldızını renklerine bağlamayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 21:03 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Bakasetas Trabzonspor'da

'yı alarak yelkenlerini moral rüzgarıyla dolduran transferde de depara kalktı. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör 'nın verdiği listesinin üst sırasındaki ve için ile bir süredir yoğun şekilde temastaydı. Bordo-mavililer, temsilcisinin 27 yaşındaki 10 numarasını renklerine bağlamayı başardı. Gelecek sezon kontratı sona erecek olan Bakasetas için akıllı ve yerinde bir teklif sunan Trabzonspor böylece hücumdaki sorunlarını çözdü.

YUNAN YILDIZ DA İSTEDİ

Trabzonspor'un bu transferde elini kolaylaştıran etkenlerden biri de Bakasetas'ın istekli duruşu oldu. Yunan yıldız, Alanyaspor yönetimiyle görüşerek kariyerinin bu döneminde bordo-mavili ekipten gelen teklifi değerlendirmek istediğini söyledi. İki kulüp anlaşınca da Bakasetas, Trabzonspor'a Abdullah Avcı da hücum hattındaki 'problem çözücü' oyuncusuna kavuşmuş oldu. 27 yaşındaki futbolcuyla birlikte Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı da renklerine bağlamaya yaklaşan , sezonun ikinci yarısında esmeye hazırlanıyor.

TAKASTA ARDA GİDEBİLİR

Kaleci alternatifi konusunda sıkıntı yaşayan , Trabzonspor'dan Bakasetas ve Efecan transferine karşılık takasta yedek kaleci istemişti. Marafona'yı yedeklemek isteyen Akdeniz temsilcisinin kadrosunda görmeyi arzuladığı ilk isim . Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı ile görüşecek, deneyimli teknik adamın kararına göre genç eldiveniyle yolları ayıracak.

BU LİG ONDAN SORULUR

Bakasetas, kariyeri boyunca sadece Alanyaspor için 'dan çıktı. Tecrübeli hücum oyuncusu en iyi performansını da Akdeniz temsilcisinde yakaladı. Oynadığı maç başına gole etkisine bakıldığında ve dönemlerini geride bıraktı. Alanyaspor formasıyla 65 maça çıktı. 21 defa ağları sarsarken, 12 de asist yaptı.

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