Ortalık karıştı

Trabzonspor Başakşehir karşılaşmasının son anlarında saha kenarı karıştı. Trabzonspor'un ikinci golü öncesinde Hasan Ali Kaldırım'a faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlar yapıldı. Saha kenarında 4. hakeme tepki gösterilirken olaylar bir anda Trabzonspor kulübesine sıçradı. Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman, Trabzonspor kulübesine yönelik sarf ettiği sözlerin ardından arbede yaşandı. Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz çok zor sakinleştirildi. Olayların durulmasının ardından Egemen Korkmaz ile Murat Yaman kırmızı kart gördü. Ardından Başakşehirli futbolcu Demba Ba da sarı kartla cezalandırıldı. Oyun, uzun sürenin ardından kaldığı yerden devam etti.

BİTİŞTE HOCALAR TATLIYA BAĞLADI

Normal sürenin son anlarında çıkan olayların ardından müsabakaya 13 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Abdullah Avcı ile Okan Buruk saha içinde konuştuktan sonra olay tatlıya bağlandı.