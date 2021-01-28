Haberler Trabzonspor Ortalık karıştı

Ortalık karıştı

’un golü sonrası, teknik heyeti hakemlere tepki gösterdi. Ardından iki takımın kulübesinde bir anda olay çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Ortalık karıştı

karşılaşmasının son anlarında saha kenarı karıştı. Trabzonspor'un ikinci golü öncesinde 'a faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlar yapıldı. Saha kenarında 4. hakeme tepki gösterilirken olaylar bir anda Trabzonspor kulübesine sıçradı. Başakşehir İdari Direktörü , Trabzonspor kulübesine yönelik sarf ettiği sözlerin ardından arbede yaşandı. Trabzonspor'da yardımcı antrenör çok zor sakinleştirildi. Olayların durulmasının ardından Egemen Korkmaz ile Murat Yaman kırmızı kart gördü. Ardından Başakşehirli futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı. Oyun, uzun sürenin ardından kaldığı yerden devam etti.

BİTİŞTE HOCALAR TATLIYA BAĞLADI
Normal sürenin son anlarında çıkan olayların ardından müsabakaya 13 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle ile saha içinde konuştuktan sonra olay tatlıya bağlandı.

SON DAKİKA