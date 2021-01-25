Haberler Trabzonspor Son dakika: Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: - Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

'da çarşamba günü ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maçın hakemi de belli oldu. Maçı yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:43
Son dakika: Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

'da çarşamba günü ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maçın hakemi de belli oldu. Maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

2019-2020 Sezonu şampiyonu Medipol ile şampiyonu Trabzonspor takımları arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise olacak.


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