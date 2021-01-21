Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 3 ay yok!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk etmişti.

Karşılaşma 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edememişti.

Abdülkadir Ömür sahayı sedyeyle terk ederken yerine Flavio oyuna dahil olmuştu.

ÖMÜR 3 AY YOK!

Sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık olan ve bu nedenle ameliyat edilen yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak.





TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA:

Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan futbolcumuz Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi.