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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 3 ay yok!

'de 'u konuk eden 'da Abdülkadir Ömür sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmişti. Ameliyat edilen yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:08 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:24
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 3 ay yok!

'in 20. haftasında , 'u konuk etmişti.

Karşılaşma 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken 'in müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edememişti.

Abdülkadir Ömür sahayı sedyeyle terk ederken yerine oyuna dahil olmuştu.

ÖMÜR 3 AY YOK!

Sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık olan ve bu nedenle ameliyat edilen yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak.


TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA:

Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan futbolcumuz Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi.

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