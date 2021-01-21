Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da Simone Edera sürprizi!

Son dakika transfer haberi: ’da sürprizi!

Son dakika transfer haberi: ’un, forması giyen 24 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu ’yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında girişimde bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:40
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da Simone Edera sürprizi!

Ara transfer döneminde şuana kadar sadece 'nden 'i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren 'un, Serie A ekiplerinden 'dan kanat oyuncusu 'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

LECCE DE İSTİYOR
İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca için ekiplerinden 'nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK
Torino'da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Simone Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak.

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