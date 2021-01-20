Enfes Fırtına

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi ile bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor, yükselişine devam ediyor. 19. haftada Antalyaspor karşısında istatistikleri parçalamasına rağmen bir puan alabilen Karadeniz devi dün Konyaspor'a patladı. İlk 5 dakikada kalesinde iki önemli pozisyon veren Fırtına, ardından sazı eline aldı. Rakibini sahasına hapseden bordo-mavililer, Nwakaeme, Flavio ve Djaniny ile farka koştu. Konyaspor'un tek sayısını Shengelia kaydetti.

FUTBOL RESİTALİ

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30 yaparak üst sıralara doğru bir adım daha attı. Dün son derece etkili ve istekli bir futbol sergileyen bordo-mavililer, zirve için iddialı olduğunu gösterdi. İki takım dün ile birlikte 38. kez karşılaştı. Fırtına bu periyotta 20, Konyaspor ise 10 galibiyet elde ederken, 9 maç berabere sonuçlandı. Karadeniz devi 61 kez rakip fileleri havalandırdı, 44 gol yedi.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor maçına göre İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Bordo-mavili çalıştırıcı, stoper bölgesinde Hosseini'nin yerine Vitor Hogo'ya görev verdi. Ayrıca Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza ve sakatlığı bulunan Hosseini de kadroda yer bulamadı.

Hugo 3 hafta sonra

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan, 19'uncu haftadaki Antalyaspor mücadelesinde kadroda yer alan ancak forma şansı bulamayan Vitor Hugo, Konyaspor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu. Oyuncu üç maç aradan sonra bir maçta görev yaptı. Tecrübeli stoper, performansıyla geçer not aldı.

FLAVIO'DAN SİFTAH

Abdülkadir Ömür'ün yerine giren yeni transfer Flavio, bordo-mavili formayla gol siftahını yaptı. 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 56'da Trabzon'u 2-0 öne geçirdi. Sambacı, maç sonrası zaferin tadını buruk yaşadıklarını belirtip "Soyunma odasında hüzün vardı. Galibiyet sonrası bile konuşamadık. Abdülkadir bizim için çok değerli. Her zaman yanındayız" diye konuştu.

BAKER SARIYA TAKILDI

Fırtına'nın İngiliz futbolcusu Lewis Baker cezalı duruma düştü. 81'de oyundan alınan 25 yaşındaki futbolcu, sahayı hakem Abdulkadir Bitigin'in işaret ettiği yerden terk etmeyince sarı kart gördü. Trabzonsporlu futbolcu, bu basit sarı kartın ardından cezalı olurken, gelecek haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde oynama şansını kaybetti.

BERAT ILK KEZ

Yeni transfer Berat Özdemir, Trabzonspor'la ilk maçına çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, 74. dakikada Albudkadir Parmak'ın yerine oyuna dahil oldu. Berat, ilk sınavında ortalama bir performans sergiledi.