Djaniny’ye talip çıktı

Bordo-mavili takımın sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Djaniny'ye Suudi ekiplerinden Al Hilal talip oldu.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:51Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Bordo-mavili takımın sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Djaniny'ye Suudi ekiplerinden Al Hilal talip oldu. Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı Arap ekibinin menajerler aracılığıyla bordo-mavili futbolcuyla temas kurduğu belirtiliyor. Abdullah Avcı onay verirse Djaniny takımdan ayrılacak. Djaniny, Trabzonspor'da 12 maçta 1 gol attı.