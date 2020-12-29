Eşlere terbiyesizliğe çok sert cevap

G.Saray yenilgisi sonrası bazı oyuncuların eşlerine sosyal medyadan atılan mesajlar tepki çekti. Yönetim "Bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

SERİ GEREKİyOR

Fırtına'nın genç sağ beki Serkan Asan, G.Saray maçında hatalarını gördüklerini söyledi. 20 yaşındaki oyuncu "Bir an önce kafamızı yukarı kaldırıp önümüze bakmalıyız. Seri galibiyetler alarak Trabzonspor'u hak ettiği yere çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.