Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor yeni sezona da kötü bir başlangıç yapmıştı.

Eddie Newton ile 7 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik 1 galibiyuet alan bordo-mavililer İngiliz teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

Ligin devre arasına zirve yakınlarında girmek isteyen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.