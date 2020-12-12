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transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

'e teknik direktör Eddie Newton ile başlayan kötü gidişatın ardından İngiliz hocayı yollamış yerine 'yı getirmişti. Avcı ile çıkışa geçen bordo-mavililer transferde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fırtına'nın uzun süredir takipte olduğu yıldız futbolcunun menajeri oyuncusunun Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:00
Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran yeni sezona da kötü bir başlangıç yapmıştı.

Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

Eddie Newton ile 7 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik 1 galibiyuet alan bordo-mavililer İngiliz teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

'nın takımın başına geçmesinin ardından oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fırtına'da hedef zirveye tırmanmak.

Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

Ligin devre arasına zirve yakınlarında girmek isteyen 'da bir yandan da çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

MARKO LIVAJA'DAN MÜJDE GELDİ

'un listesinin başında AEK'da forma giyen Marko Livaja geliyor.

Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Livaja'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

Yunan basınında çıkan haberde; menajerin, "Livaja 'a olmaya sıcak bakıyor" dediği iddia edildi.

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