Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Menajeri teklife sıcak baktığını açıkladı

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor yeni sezona da kötü bir başlangıç yapmıştı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor yeni sezona da kötü bir başlangıç yapmıştı.
Eddie Newton ile 7 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik 1 galibiyuet alan bordo-mavililer İngiliz teknik adam ile yollarını ayırmıştı.
Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fırtına'da hedef zirveye tırmanmak.
Ligin devre arasına zirve yakınlarında girmek isteyen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
MARKO LIVAJA'DAN MÜJDE GELDİ
Trabzonspor'un transfer listesinin başında AEK'da forma giyen Marko Livaja geliyor.
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Livaja'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Yunan basınında çıkan haberde; menajerin, "Livaja Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakıyor" dediği iddia edildi.