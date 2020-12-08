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'un 3 yıldızına 'dan talip çıktı

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Devre arasında takıma yeni isimleri katmayı planlayan bordo-mavililerin yıldız futbolcularına da talip çıktı. Fırtına'nın yıldızları Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Edgar Ie'yi Fransız ekipleri takibe aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 10:02
Trabzonspor'un 3 yıldızına Fransa'dan talip çıktı

'in 11. haftasında sahasında 'u ağırladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 3 yıldızına Fransa'dan talip çıktı

Bordo-mavililerin kritik karşılaşmasında yıldız futbolcuları izlemeye gelen iki Fransız takımının olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'un 3 yıldızına Fransa'dan talip çıktı

Fransız ekiplerinden Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Lyon'un Abdülkadir Ömür ile kaleci Uğurcan Çakır'ı izlemek için geldi.

Trabzonspor'un 3 yıldızına Fransa'dan talip çıktı

Diğer bir Fransız takımı Saint Etienne'nin ise savunmada görev yapan Edgar'ı izlediği belirtildi.

Trabzonspor'un 3 yıldızına Fransa'dan talip çıktı

Sezon başında da Abdülkadir ile Uğurcan ile birçok takım ilgilenmiş ancak transferleri gerçekleşmemişti.

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