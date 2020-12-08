Trabzonspor'un 3 yıldızına Fransa'dan talip çıktı

Bordo-mavililerin kritik karşılaşmasında yıldız futbolcuları izlemeye gelen iki Fransız takımının olduğu ortaya çıktı.

Fransız ekiplerinden Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Lyon'un Abdülkadir Ömür ile kaleci Uğurcan Çakır'ı izlemek için geldi.

Diğer bir Fransız takımı Saint Etienne'nin ise savunmada görev yapan Edgar'ı izlediği belirtildi.

Sezon başında da Abdülkadir ile Uğurcan ile birçok takım ilgilenmiş ancak transferleri gerçekleşmemişti.