Trabzonspor 150 yabancı aldı

Süper Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle zirve yarışı içinde olacağının sinyallerini veren Trabzonspor, 53 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise 26 yabancı oyuncu transferi yaptı.

FAVORİ BREZİLYA

Takımda top koşturan yabancılar arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordo- mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 isim renklerine bağladı.

PEREIRA 100'Ü AŞTI

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları arasına giren Yattara'yı ise Colman 161 maç, Alanzinho 140, Şota 121 ve Petkovic 103'le takipte. Bordo-mavililerin güncel kadrosundaki Pereira da Trabzonspor formasıyla 114 maça çıkarak 100 maçı aşan yabancı oyuncular listesindeki yerini aldı.

REKOR İBRAHİM YATTARA'DA

Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından bordomavili takımın bünyesine katılan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo- mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Futbol oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.

İLKLER YAŞANDI

Bordo-mavililer, tarihinde ilk kez Kongo DC, Yeşil Burun Adaları ve Ekvador'dan oyuncu kadrosuna kattı. Afobe, Plaza ve Djaniny, Karadeniz ekibinde ülkeleri adına ilk kez forma giyen isimler oldu.