Son dakika: Trabzonspor'da 3 isim Başakşehir maçında yok

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.

Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo, görev almaları halinde yarın ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da hasta olan Abdülkadir Parmak ve Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Anders Trondsen, Medipol Başakşehir maçında oynayamayacak.