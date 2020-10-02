Haberler Trabzonspor Son dakika haberi: Trabzonspor'da şok sakatlık! Edgar Ie oyuna devam edemedi

Son dakika haberi: 'da şok sakatlık! oyuna devam edemedi

Son dakika haberi: 'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşmanın 27'nci dakikasında bordo-mavili takımın 26 yaşındaki stoperi sakatlandı ve oyundan çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 20:33
Son dakika haberi: Trabzonspor'da şok sakatlık! Edgar Ie oyuna devam edemedi

'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayan , 4'üncü haftada deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu karşılaşmada flaş bir sakatlık yaşandı.

Fırtına'nın 26 yaşındaki stoperi 27'inci dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Portekizli futbolcunun yerine Campi oyunda dahil oldu.

MUHAMMET DE DEVAM EDEMEMİŞTİ

Maçın 11'inci dakikasında da Gaziantep FK'da bir değişiklik yaşandı. Trabzonspor'un eski futbolcusu sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Golcü futbolcunun yerine oyuna Andre dahil oldu.

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