Trabzonspor tam bir aile

Trabzonspor'un yeni transferi Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, antrenmanlardaki hırsıyla göz dolduruyor. İngiltere'de yaşadığı ağır sakatlığın ardından Türkiye'de yeni bir çıkış arayan Afobe, Malatyaspor maçını bekliyor. İlk karşılaşmasına Denizli deplasmanında çıkan golcü oyuncu, ilk onbirde başladığı maçta isteği ve arzusuyla teknik direktör Eddie Newton ve spor kamuoyunun beğenisini kazanmıştı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İdmanlardaki çalışkan yapısıyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, son 2 sezondur Trabzonspor ile ilgili çok güzel şeyler duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gerçekten burada bir aile ortamı var ve ben de bunun bir parçası olarak elimden geleni yapacağım. Önce Trabzonspor adına, takım adına sonra da kendi adıma güzel işler üreteceğim" ifadelerini kullandı.