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'un yeni transferi Djaniny Tavares Semedo 'a geldi

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarına devam eden 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bordo mavililerin yeni transferi 'a geldi. Yıldız oyuncu, son görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 00:08
Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Tavares Semedo İstanbul'a geldi

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, Lizbon'dan 'a geldi. Golcü oyuncu Trabzon'a giderek son görüşmeleri yapacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo ile anlaştı - Van Spor

DJANINY KİMDİR?
21 Mart 1991 yılında Santa Cruz'da dünyaya gelen Djaniny, Santrafor pozisyonunda oynuyor. 190 cm boyu bulunan Djaniny, sağ ayağını etkili kullanıyor. Futbol yaşamına 2011-2012 sezonunda Velense'de başlayan Djaniny, 294 maçta 99 gol, 33 asist kaydetti. Al-Ahli forması giyen futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro. Djaniny 2017-2018 yılında Meksika Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu.

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