Trabzonspor'da Anders Trondsen ameliyat edildi

Trabzonspor'un Rosenborg'den 950 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Norveçli orta saha Anders Trondsen'in antrenmanda yaşanılan bir pozisyon sonrası sağ diz ön çapraz bağı yırtılmıştı.

Sakatlık sonrası ülkesi Norveç'e giden Trondsen'in Oslo'da ameliyat edildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen'e bugün Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.