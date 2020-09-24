Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Anders Trondsen ameliyat edildi

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Kulübü, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen antrenmanda sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan yeni transfer Anders Trondes'in edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:13 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:17
Trabzonspor'da Anders Trondsen ameliyat edildi

'un Rosenborg'den 950 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Norveçli orta saha 'in antrenmanda yaşanılan bir pozisyon sonrası sağ diz ön çapraz bağı yırtılmıştı.

sonrası ülkesi Norveç'e giden Trondsen'in Oslo'da edildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen'e bugün Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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