Penaltı basitti

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, penaltı ve kırmızı kart kararının ağır olduğunu söyledi. İngiliz çalıştırıcı, "Kırmızı kart oyunumuzu etkiledi. Özellikle penaltı çok basitti. Bu kadar kolay penaltı kararı vermek tartışılır. Böyle olunca bir takımı iki kez cezalandırıyorsunuz. Maça gelecek olursak ilk yarıda oyuna hakimdik. Penaltı kararıyla işler bizim için çok zor olmaya başladı. Arkasından gelen goller maçı kaybetmemize neden oldu" diye konuştu.



SÖRLOTH'TA GEREKENİ YAPACAĞIZ

Maç öncesi Alexander Sörloth'un yokluğunun kendilerini etkilemeyeceğini söyleyen Newton maç sonu ise "Sörloth adına konuşamam. Kulüp adına konuşacak olursam kendisini çok isteyen var. Bu biliniyor. Jose Mourinho kısmını konuşamam. Biz yapılması gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı. Derbi maçı sırasında Tottenham menajeri Mourinho, Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini söyleyen kulüp başkanını onaylamıştı.



ÇAKAR: HER MAÇTA 10 PENALTI ÇIKAR

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, pozisyonu yorumladı ve kararın yanlış olduğunu söyledi. Çakar, "Hadi bırakın bu işleri. Eğer Beşiktaş'ın penaltısı penaltı ise her maçta en az 10 penaltı çalınmalı" ifadelerini kullandı.





BEŞİKTAŞ İTİRAZDA BULUNDU

Mensah'ın vuruşu ceza alanında Trabzonsporlu Hoseini'nin eline çarptı. Beşiktaşlılar penatı itirazında bulunuken, Şansalan 'El kapalı' diyerek devam kararını verdi.



İKİ TAKIMI DA MEMNUN EDEMEDİ

Derbinin hakemi Ali Şansalan dün iki takımın da tepkisini çekti. 62. dakikada Atiba, Flavio'nun ceza sahasında yaptığı hareketin ardından yerde kaldı. VAR hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonu incelmesi için Al Şansalan'ı kenara davet etti. Şanslan penaltı verdi ve Flavio'yu ikinci sarıdan attı. Bu penaltı Trabzonsporların tepkisi çekti





NEWTON İLK KEZ

Trabzonspor'da Eddie Newton, teknik direktörlüğe geti rildikten sonra ilk maçında derbi heyecanı yaşadı. İngiliz ça lıştırıcı, geçen sezon Hüseyin Çimşir gönderildikten sonra iki maça çıkmıştı ancak teknik sorumlu görevini üstleniyordu.