Pottker harekatı
Karadeniz devinin, İnternacional forması giyen William Pottker’i almak için girişimlere başladığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için kulübüne bonservis bedeli bile önerildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya'nın İnternacional takımında forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu William Pottker'i renklerina bağlamak için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan habere göre bordomavililer, kariyerinde Ermenistan, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerde de forma giyen hücum oyuncusu için İnternacional'e makul bir bonservis bedeli önerdi. Oyuncunun yeni bir macera için bu teklife sıcak baktığının da vurgulandığı haberde, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha somut bir hal alabileceği de ifade edildi. Uzun bir zamandır sağ kanatta oynayabilecek alternatif bir isim arayan bordomavililerin bu transfer hamlesini scout ekibinin tavsiyesiyle yaptığı öğrenildi.
80 MAÇTA 17 KEZ SAHNE ALDI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu; 2020 yılında 4 maçta forma giydi. Sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkilerinde de görev yapabilen Pottker'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro. 2016-2017 yılında Ponte Preda'dan transfer edilen oyuncunun geçirdiği sakatlık sebebiyle verimli kullanılamadığı belirtiliyor. 1.80 boyundaki yıldız, İnternacional ile 80 maça çıktı ve fileleri 17 kez sarstı. 8 de asist yapan sambacı, Trabzonspor'a gelmek istediğini açıkladı.
- 10.9.2020
- Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."
- Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pottker harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.