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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Da ’da son çare fesih!

Da Costa’da son çare fesih!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren bazı isimlere veda etmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Da 'ya kulüp bulması istenmiş ancak oyuncu herhangi bir kulüp ile anlaşamamıştı. Costa için son çare fesih...

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, Da ile Hosseini'den kulüp bulmalarını istemişti. Ancak iki isim görüştükleri takımlarla anlaşamadı. Gelişme olmazsa fesih yoluna gidilecek. Da Costa için bugün açıklama gelebilir. Faslı stoper ise dün, "Sezon öncesi tamamlandı, şimdi sırada ciddi şeyler var. Haydi !''

CANBAZ GÜN SAYIYOR
Geçen yıl 'in ikinci takımından transfer edilen , çapraz bağlarından sakatlanınca sezonu erken kapatmıştı. 22 yaşındaki orta saha geri dönüş için gün saymaya başladı. Takımla çalışmalara başlayan ve performansı her geçen gün daha iyiye giden Ahmet Canbaz tekrar takıma girip, ilk onbirde yer bulmayı hedeflediğini söyledi.

  1. 7.9.2020
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