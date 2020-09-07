Da Costa’da son çare fesih!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor bazı isimlere veda etmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Da Costa'ya kulüp bulması istenmiş ancak oyuncu herhangi bir kulüp ile anlaşamamıştı. Costa için son çare fesih...
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, Da Costa ile Hosseini'den kulüp bulmalarını istemişti. Ancak iki isim görüştükleri takımlarla anlaşamadı. Gelişme olmazsa fesih yoluna gidilecek. Da Costa için bugün açıklama gelebilir. Faslı stoper ise dün, "Sezon öncesi tamamlandı, şimdi sırada ciddi şeyler var. Haydi Trabzonspor!''
CANBAZ GÜN SAYIYOR
Geçen yıl Werder Bremen'in ikinci takımından transfer edilen Ahmet Canbaz, çapraz bağlarından sakatlanınca sezonu erken kapatmıştı. 22 yaşındaki orta saha geri dönüş için gün saymaya başladı. Takımla çalışmalara başlayan ve performansı her geçen gün daha iyiye giden Ahmet Canbaz tekrar takıma girip, ilk onbirde yer bulmayı hedeflediğini söyledi.
- 7.9.2020
- Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı! AEK'dan Livaja'ya...
- Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...
- Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...
- Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! "Sözleşmem..."
- Arda Turan'dan sonra o da boş mukaveleye imza atmaya hazır!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Da Costa’da son çare fesih! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.