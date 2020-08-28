Trabzon’dan ayrılmam

Nwakaeme ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor'dan ayrılmaya niyetli olmadığını söyledi. Nijerya'da yayın yapan Punch isimli gazeteye konuşan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dedikoduları için, "Medyada birçok şey söyleniyor. Ben hâlâ Trabzonspor'un oyuncusuyum ve şu an ayrılmak gibi bir niyetim yok" dedi. Tecrübeli sol açık, iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, "Eğer ayrılmak zorunda olacaksam, kulübe resmi bir teklifin gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Gazete, Trabzonspor'un Nwakaeme için 6 milyon euro civarındaki teklifleri dinlemeye hazır olduğunu iddia etti.