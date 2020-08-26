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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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testleri temiz

Covid-19 testleri temiz

 yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına testi yapılmıştı.

yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına testi yapılmıştı. Sonuçlar açıklandı. ekibinde rutin yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı.

  1. 26.8.2020
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