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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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anıldı

Hüseyin Avni Aker anıldı

'da spora büyük hizmet veren ölüm yıl dönümünde anıldı.

'da spora büyük hizmet veren ölüm yıl dönümünde anıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Trabzon sporuna büyük hizmetleri olan Hüseyin Avni Aker'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.

  1. 26.8.2020
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