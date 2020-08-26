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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Erdoğan’a izin

Erdoğan’a izin

 temsilcisi geçen sezonun başında 'den kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan'a izni çıktı.

temsilcisi geçen sezonun başında 'den kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan'a izni çıktı. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Bordo-mavililer şartların sağlanması halinde transferine onay verecek. 1. Lig ekiplerinden , Doğan'ı renklerine katmak istediğini belirtmişti.

  1. 26.8.2020
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