Trabzonspor'dan transferde Sörloth taktiği! Jens Odgaard... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan transferde Sörloth taktiği! ...

Trabzonspor'dan transferde Sörloth taktiği! Jens Odgaard...

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, yeni golcüsü için atağa kalktı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fırtına, için Sörloth taktiği uyguluyor. İşte detaylar...

, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Danimarkalı forvet için ısrarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'DAN YENİ TEKLİF
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Fırtına, daha önce teklif yaptığı Jens Odgaard için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Danimarkalı forvetin, İtalyan ekibinin planlarına uymadığı ve takımdan ayrılacağı öğrenildi.

KİRALIK...
Haberde, Trabzonspor'un Jens Odgaard'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 23:48
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