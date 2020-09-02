Trabzonspor'dan transferde Sörloth taktiği! Jens Odgaard...
Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, yeni golcüsü için atağa kalktı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fırtına, Jens Odgaard için Sörloth taktiği uyguluyor. İşte detaylar...
Trabzonspor, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Danimarkalı forvet Jens Odgaard için ısrarını sürdürüyor.
TRABZONSPOR'DAN YENİ TEKLİF
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Fırtına, daha önce teklif yaptığı Jens Odgaard için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Danimarkalı forvetin, İtalyan ekibinin planlarına uymadığı ve takımdan ayrılacağı öğrenildi.
KİRALIK...
Haberde, Trabzonspor'un Jens Odgaard'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 23:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan transferde Sörloth taktiği! Jens Odgaard... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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