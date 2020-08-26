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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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turp gibi çıktı

Flavio turp gibi çıktı

 temsilcisinin son transferi dün sağlık kontrollerinden geçti.

temsilcisinin son transferi dün sağlık kontrollerinden geçti. Brezilyalı futbolcu tüm testlerden rahat bir şekilde geçmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcu 1.2 milyon euro ödenerek ekibi Bahia'dan bordomavili renklere katılmıştı. Flavio, kariyerini 'da sürdüreceği için mutlu olduğunu söyledi. Yeni sezon maçlarının başlaması için sabırsız olduğunu ifade etti.

  1. 26.8.2020
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