Flavio turp gibi çıktı

Karadeniz temsilcisinin son transferi Flavio dün sağlık kontrollerinden geçti. Brezilyalı futbolcu tüm testlerden rahat bir şekilde geçmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcu 1.2 milyon euro ödenerek Brezilya ekibi Bahia'dan bordomavili renklere katılmıştı. Flavio, kariyerini Trabzonspor'da sürdüreceği için mutlu olduğunu söyledi. Yeni sezon maçlarının başlaması için sabırsız olduğunu ifade etti.