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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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müjdesi

Abdülkadir müjdesi

Ameliyat olan genç yıldız idmanlara başladı.

Sezon bittikten sonra rahat nefes alamadığı için burnundan ameliyat olan Ömür antrenmanların ilk bölümünü kaçırmıştı. 20 yaşındaki futbolcunun iyileşme süreci tamamlandı. Genç yıldız dün sabah saatlerinde kulübün anlaşmalı olduğu hastanede sağlık kontrollerinden geçti. Ardından da bordo-mavili takımın yeni sezon idmanlarına katıldı. Bu durum bordo-mavili camiayı bir hayli memnun etti.
  1. 26.8.2020
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