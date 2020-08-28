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28 Ağustos 2020, Cuma
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Kripto para hamlesı

Kripto para hamlesı

'dan flaş bir sponsorluk açıklaması geldi. Bordo-mavililer, yaptığı 5 yıllık anlaşma ile kripto para sektörüne adım attı.

'dan flaş bir sponsorluk açıklaması geldi. Bordo-mavililer, yaptığı 5 yıllık anlaşma ile kripto para sektörüne adım attı. Yönetimden, KAP'a yapılan bildirim şöyle: "Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konucunda 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan 'TRA Token' ların arz başlangıç fiyatı 8.-TL olarak belirlenmiştir. "

  1. 28.8.2020
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