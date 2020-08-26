Yine Lille yine Fırtına

Karadeniz ekibinden Yusuf Yazıcı'yı alan Lille'in bir başka bordo-mavili oyuncuya kanca attığı belirtildi. Kadrosunda Yusuf haricinde Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da barındıran Fransız temsilcisinin son gözdesinin Serkan Asan olduğu belirtildi. Lille, Zeki'nin Premier Lig'e gitmesi halinde 21 yaşındaki futbolcu için harekete geçecek.