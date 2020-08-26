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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yine yine Fırtına

Yine Lille yine Fırtına

 ekibinden 'yı alan 'in bir başka bordo-mavili oyuncuya kanca attığı belirtildi.

ekibinden 'yı alan 'in bir başka bordo-mavili oyuncuya kanca attığı belirtildi. Kadrosunda Yusuf haricinde , Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da barındıran Fransız temsilcisinin son gözdesinin Serkan Asan olduğu belirtildi. Lille, Zeki'nin 'e gitmesi halinde 21 yaşındaki futbolcu için harekete geçecek.

  1. 26.8.2020
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