Trabzonspor'dan sert açıklama! "Gazeteci değil tetikçi"

Trabzonspor Divan Kurulu, Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü de Galatasaray'a bedelsiz vermesi üzerine TFF'ye başvurmuş ve İstanbul ekibini şikayet etmişti. Önceki gün Fatih Altaylı, ekranlardan yalan ve iftiralarla dolu bir açıklama yaptı. Altaylı, "Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolunda olmaması gereken klinik bir vaka. Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a kıyak yaptı. 4 sene Özer Hurmacı'nın parasını ödemediler, buna rağmen Trabzonspor'a borçsuzluk kağıdı hep verildi" gibi mesnetsiz ifadeler kullandı. Karadeniz Fırtınası'ndan cevap gecikmedi. Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Ertürk "Bunlar yalan ve iftira. Özer için kulübümüz Kasımpaşa'dan hiçbir zaman borçsuzluk kağıdı istemedi. Sosa'ya ödeme yapılmadı diyor, ona 1 TL borcumuz yok" dedi.

HEPSİ YALAN

Ertürk sözlerini şöyle tamamladı: "Türk futbolunu kurtaracak harcama limiti sistemine uymayanların kahraman ilan edilmesi uyanların düşman bellenip hedef haline getirilmesi ancak sahibinin sesi olan kişilerin yapacağı bir tetikçiliktir! Yıllar önce kendi programında zeka seviyesini itiraf eden (Fatih Altaylı: Evet salağım) Fatih Altaylı hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Gazetecilik kisvesi altında dürüst insanlara saldırmak tetikçiliktir. Söyledikleri yalan ve iftiradır"

AĞAOĞLU TEHDİT ETMEDİ

"Fatih Altaylı, başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun Sosa'nın menajerini tehdit ettiğini söylüyor. Türk kamuoyunun yakından tanıdığı, saygı ve sevgi beslediği başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun tarzı ve tavrında tehdit kavramı yer almamaktadır. Başkanımızın ne telefonla ne de yüz yüze bahsedilen menajerle bir görüşmesi olmuştur. Kendisi vasıtasıyla transfer edilen 3 oyuncu için gerekli ödemeler yapılmaktadır"