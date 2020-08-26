İş insanları forma için yarışıyor
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon olduğu gibi iş insanları yeni formaları dağıtmaya devam ediyor.
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon olduğu gibi iş insanları yeni formaları dağıtmaya devam ediyor. Bordo- mavili renklere gönül veren birçok iş insanı sonu 61'li sayılarda binlerce forma alarak bunları ihtiyacı olanlara tek tek gönderiyor. TS Club'ler de iş insanlarının bu fedakar davranışı sayesinde adeta para basıyor.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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