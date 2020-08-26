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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İş insanları forma için yarışıyor

İş insanları forma için yarışıyor

'da geçtiğimiz sezon olduğu gibi iş insanları yeni formaları dağıtmaya devam ediyor.

'da geçtiğimiz sezon olduğu gibi iş insanları yeni formaları dağıtmaya devam ediyor. Bordo- mavili renklere gönül veren birçok iş insanı sonu 61'li sayılarda binlerce forma alarak bunları ihtiyacı olanlara tek tek gönderiyor. TS Club'ler de iş insanlarının bu fedakar davranışı sayesinde adeta para basıyor.

  1. 26.8.2020
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