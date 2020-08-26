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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Çift idmana devam

Çift idmana devam

hazırlıklarını sürdürüyor. temsilcisi dünü çift antrenmanla geçirdi.

, hazırlıklarını sürdürüyor. temsilcisi dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Eddie Newton yeni sistemi 4-3- 3'ü takımın iyice anlaması için bol tekrarlı çalışmalarına devam etti. Futbolcuların hırslı ve keyifli olmaları dikkatlerden kaçmadı.

  1. 26.8.2020
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