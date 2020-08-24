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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Tunahan İçel’de

Tunahan İçel’de

Fırtına'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu , 'na oldu. Geçen

Fırtına'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu , 'na oldu. Geçen sezonu Hopa'da geçiren Tunahan, takımıyla 30 maça çıkıp 2 kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.
  1. 24.8.2020
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